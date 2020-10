Van Moer Logistics start partnership met supermarktketen Lidl Jurgen Geyselings

07 oktober 2020

14u21 1 Grobbendonk In het kader van de langetermijnvisie breidt Van Moer Logistics met containerterminal in Grobbendonk de retaildistributievloot uit met enerzijds een meer duurzame vloot en anderzijds met duurzame partnerships. Ze zijn dan ook ontzettend trots te mogen aankondigen dat er sinds oktober een nieuw partnership opgestart is met supermarktketen Lidl.

De samenwerking tussen Van Moer Logistics en supermarktketen Lidl gaat van start met enkele truckcombinaties tijdens de eerste week van oktober, waar Van Moer Logistics investeert in nieuwe trailers die volledig gepersonaliseerd zijn met de Lidl branding. De chauffeurs zullen vanuit het distributiecentrum in Sint-Niklaas de omliggende Lidl winkels bedienen.In deze fase krijgen de chauffeurs de kans om de Lidl procedures en vestigingen op structurele wijze te leren kennen, daarna zal de partnership met Lidl gestaag verder worden uitgebouwd. “Ik was enorm onder de indruk van het enthousiasme en professionalis me bij Lidl”, weet stichter-eigenaar Jo Van Moer. “Het bedrijf straalt een aimabele sfeer uit en legt focus op jonge en talentvolle mensen. Hun visie op duurzaam ondernemen is tevens ook zeer indrukwekkend. We zijn dus enorm vereerd dat we samen met hen deze partnership kunnen waarmaken.”

Over Van Moer Logistics

Van Moer Logistics is een groeiende logistieke dienstverlener die op maat gemaakte logistieke oplossingen aanbiedt. De groep is actief in transport, distributie, opslag, intermodale logistiek en tankcontainer logistiek. Jo Van Moer en Anne Verstraeten richtten het bedrijf op in 1990 met 1 vrachtwagen en groeiden uit tot een noemenswaardige speler binnen de Antwerpse haven.

Met 20 locaties in België en Roemenië concentreert Van Moer Logistics zich op het bouwen van duurzame partnerrelaties waarbij ze luisteren naar de behoeften van hun klanten omhun processen verder optimaliseren. De distributieafdeling van Van Moer Logistics telt momenteel zo’n 110 wagens en in totaal heeft de logistieke groep er 430 verdeeld onder 5 operationele afdelingen. Samen met 1300 medewerkers bouwen Jo en Anne elke dag verder aan hun familiebedrijf met een uitzonderlijke en innovatieve visie.