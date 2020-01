Uitrit van E313 even deels versperd door brandende wagen Wouter Demuynck

19 januari 2020

16u50 2

Op de E313 richting Hasselt, ter hoogte van Grobbendonk, heeft een wagen zondagnamiddag rond 15.30 uur vuur gevat door een technisch defect. De bestuurder was genoodzaakt om zijn voertuig aan de kant te zetten op de uitrit van de autosnelweg.

Het brandje had redelijk wat rookontwikkeling veroorzaakt, maar toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand al grotendeels afgenomen. Door het incident was een deel van de uitrit een tijdje versperd.