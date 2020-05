Exclusief voor abonnees Uitbaatster jaagt overvaller met machete weg met... iPhone: “Enkele jaren geleden ook al boef met pistool buitengegooid” Wouter Demuynck

10 mei 2020

19u29 0 Grobbendonk Gewapend met een machete heeft een man zaterdagavond getracht voedingswinkel Huis Halve Maan, op het Astridplein in Grobbendonk, te overvallen. De volledig in het zwart gehulde man dacht zijn slag te slaan bij uitbaatster Anecita Alamo (61), maar nam zonder buit de vlucht toen bleek dat haar echtgenoot Jozef Vervoort (64) ook nog aanwezig was in de winkel en zij de dader begon te filmen. “Schrik had ik niet, enkele jaren geleden heb ik ook al eens een overvaller met een pistool buitengegooid”, vertelt de kranige uitbaatster, die vroeger nog allerlei gevechtssporten beoefende in de Filipijnen.

Zaterdagavond rond 19.30 uur, een halfuur voor sluitingstijd, waren enkel uitbaatster Anecita Alamo en haar echtgenoot Jozef Vervoort nog aanwezig in de winkel. Op dat moment kwam een man, die volledig in het zwart gekleed was en ook zijn gezicht bedekt had, gewapend met een machete de winkel binnen. Die zag in de uitbaatster wellicht een makkelijk slachtoffer, maar die illusie werd snel doorprikt.

