Twee personen naar ziekenhuis na CO-intoxicatie Toon Verheijen

02 november 2019

15u45

Twee personen zijn vrijdagavond voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze mogelijk te veel CO hadden ingeademd. De brandweer was opgetrommeld voor drie personen die zich onwel voelden in een woning aan Bouwelheide. De oorzaak ligt vermoedelijk bij twee (slechtwerkende) kolenkachels die in de woning stonden.