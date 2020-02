Twee ongevallen op E313 eisen zware tol: motorrijder sterft, drie mensen kritiek Jef Van Nooten

08 februari 2020

07u23 182 Grobbendonk Een motorrijder heeft zaterdagochtend rond 2 uur het leven gelaten bij een zwaar verkeersongeval op de E313. Een uur eerder gebeurde ter hoogte van Geel ook een zwaar ongeval waarbij drie mensen kritiek afgevoerd werden.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Grobbendonk in de rijrichting Antwerpen, iets voor de afrit Herentals-West. Het slachtoffer is met zijn moto achteraan op een rijdende vrachtwagen gereden. Die verklaarde dat hij zo'n 90 kilometer per uur reed op de rechterrijstrook. De klap moet enorm zwaar zijn geweest, want de vrachtwagenbestuurder voelde de impact en de vrachtwagen werd er zelfs door vooruit gestuwd. De chauffeur zette zijn vrachtwagen aan de kant en zag de motorrijder en zijn gehavende moto liggen. Hulp kon niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Slalombewegingen

Een getuige die naar eigen zeggen 120 kilometer per uur reed, was even voordien voorbij gestoken door de motorrijder. Hij zag hoe de motorrijder grote slalombewegingen maakte. Het is niet duidelijk dat de motorrijder met opzet zwalpte of dat hij die bewegingen maakte door oververmoeidheid.

Eén uur eerder was op dezelfde autosnelweg ook ter hoogte van Geel al een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij raakten vier personen gewond, waarvan drie in kritieke toestand.