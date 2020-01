Twee nieuwe afvalcontainers op Klein Gent in strijd tegen zwerfvuil Jurgen Geyselings

15 januari 2020

13u17 0 Grobbendonk Grobbendonk heeft op het industrieterrein Klein Gent twee semi-ondergrondse afvalcontainers geplaatst om zwerfvuil een halt toe te roepen. Pictogrammen maken de bedoeling duidelijk aan internationale vrachtwagenchauffeurs.

Industrieterrein Klein Gent is voor veel vrachtwagenchauffeurs maar ook andere weggebruikers een tijdelijke stopplaats. Sommigen maken van die stop gebruik om hun voertuig leeg te maken en hun afval op de grond te gooien.

Dat is de gemeente Grobbendonk, maar ook de bedrijven een doorn in het oog. Met het project ‘No Trash zone’ wil Grobbendonk een voorbeeld stellen. Twee afvalcontainers en signalisatie met duidelijke pictogrammen, leesbaar voor iedereen, moeten het zwerfvuil op het industrieterrein Klein Gent, een halt toeroepen. Daarnaast komen aan de ingang van het terrein borden met de boodschap dat er een nultolerantie geldt voor zwerfvuil.

Het is ergerlijk om vast te stellen wat weggebruikers allemaal achterlaten Marianne Verhaert (GIB)

“Het is ergerlijk om vast te stellen wat weggebruikers allemaal achterlaten”, vertelt Marianne Verhaert (GIB), burgemeester in Grobbendonk. “Het getuigt van weinig respect en kost een hoop middelen waarvoor onze inwoners opdraaien. Samen met de ondernemers zijn we vorig jaar nog in het kader van de actie ‘Kempense ondernemers tegen zwerfvuil’ het industrieterrein gaan opruimen. Ook onze onderhoudsdiensten ruimen er geregeld zwerfvuil op.”

Duidelijke pictogrammen

“We willen iedereen die op het industrieterrein komt sensibiliseren en de mogelijkheid geven om hun afval correct in een container te sorteren”, verduidelijkt schepen van milieu Johan Verhaegen (GIB).

De gemeente Grobbendonk hoopt dat de resultaten van de actie duidelijk zichtbaar worden en zal samen met Mooimakers werk maken om het initiatief op grotere schaal te verspreiden.