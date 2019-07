Twee mannen onder vuur genomen in Grobbendonk: slachtoffers lichtgewond Redactie

13 juli 2019

16u40

Bron: Belga 0 Grobbendonk Twee mannen zijn vanochtend lichtgewond geraakt bij een schietincident in Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen. De schutter werd opgepakt en wordt momenteel verhoord, meldt het parket van Antwerpen.

De slachtoffers — een 31-jarige man uit Lille en een 41-jarige man uit Vorselaar — waren rond 5 uur zaterdagochtend naar de woning van een kennis aan Hofeinde in Grobbendonk getrokken om een ruzie uit te praten.

Toen ze aanbelden, opende de 34-jarige man een raam en begon hij op hen te schieten. Volgens het parket ging het om een vuurwapen met hagelbolletjes. De slachtoffers verscholen zich achter geparkeerde auto’s, maar beiden liepen wel lichte verwondingen op. Ze werden daarvoor verzorgd in het ziekenhuis.

Waar de ruzie over ging, wilden de slachtoffers niet zeggen. Het verhoor van de verdachte is nog bezig. De tenlastelegging die momenteel weerhouden wordt, is poging tot doodslag. Wellicht wordt hij zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.