Twee mannen lichtgewond na schietpartij in Grobbendonk Jurgen Geyselings

13 juli 2019

16u40

Bron: Belga 88 Grobbendonk Twee mannen zijn zaterdagochtend lichtgewond geraakt bij een schietincident in Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen. De 34-jarige schutter is aangehouden voor poging tot moord.

Rond vijf uur zaterdagochtend trokken een 31-jarige man uit Lille en een 41-jarige man uit Vorselaar naar de woning van een kennis aan Hofeinde in Grobbendonk, vlakbij de grens met Vorselaar. Volgens verklaringen van de twee gingen ze langs om een ruzie uit te praten. Waarover deze ruzie ging, wou geen van beide kwijt.

Bij aankomst aan het huis aan Hofeinde belden de twee mannen aan, waarna de bewoner (34) een raam opende en met een vuurwapen begon te schieten richting hen. Volgens het parket ging het om een vuurwapen met hagelbolletjes. De slachtoffers doken achter de voor het huis geparkeerde auto’s, maar beiden liepen lichte verwondingen op door het schietincident. Voor deze verwondingen werden beide heren verzorgd in het ziekenhuis. Op zaterdag stond er nog steeds een wagen met beschadigde achterruit voor het huis. Of deze achterruit beschadigd werd door de schietpartij of door een voorwerp is niet duidelijk.

De dader werd aangehouden en op zaterdag verhoord. Op zondag werd hij dan voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Zondagmiddag bevestigde het parket van Antwerpen dat de onderzoeksrechter heeft beslist dat de verdachte van het schietincident in Grobbendonk blijft aangehouden voor poging tot moord. Hij zal in de loop van volgende week voor de raadkamer in Turnhout verschijnen.

“Naar verluidt zou de ruzie tussen de heren te maken hebben met een mislukte drugstransactie”, weten enkele bezoekers van een plaatselijke horecazaak. “Om vijf uur ‘s nachts een ruzie gaan uitpraten met elkaar, dat zegt genoeg”, weet een passant. “Het incident aan Hofeinde zal wel om ongure zaken gaan dan.”

Burgemeester Marianne Verhaert uit Grobbendonk benadrukt dat ze niets over het voorval kan melden. “Het onderzoek is in handen van de onderzoeksrechter en dus kan ik er verder niets over kwijt.”