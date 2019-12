Twee Kempense moorddossiers definitief verwezen naar Hof van Assisen Toon Verheijen

27 december 2019

12u02 0 Grobbendonk De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft twee Kempense moorddossiers definitief doorverwezen naar het Hof van Assisen. Tom P. zal zich voor de volksjury moeten verantwoorden voor de moord op Alma Osorio De Viana in Kasterlee. Miquel B. uit Essen moet zich verantwoorden voor de moord op Ronald Brakmanis in Grobbendonk waar er sprake was van een uit de hand gelopen ripdeal. Als de volksjury moord bewezen acht, riskeren beide verdachten levenslang.

De 34-jarige Miquel B. uit Essen werd opgepakt in het moordonderzoek op de Let Rolands Brakmanis in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. Die werd doodgeschoten op 29 september 2017. Het ging om een afspraak rond een drugszaak en vermoedelijk mondde dat uit in een ripdeal. Na een doorgedreven onderzoek werden verschillende verdachten opgepakt. Miquel B. uit Essen, een man van Surinaamse afkomst, belandde in januari in de cel. De man wordt ervan verdacht om uiteindelijk de trekker te hebben overgehaald. Ook zijn kompaan Hesdie M. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Hij werd echter eerder tijdens het onderzoek onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis sinds zijn arresatie, werd Miquel B. ook nog eens betrapt op bezit van drugs in de gevangenis. Daarvoor kreeg hij nog een beperkte gevangenisstraf.

Kasterlee

Het tweede dossier dat verwezen wordt naar het Hof van Assisen is de moord op Berenice Osorio in Kasterlee. De 31-jarige vrouw van Mexicaanse afkomst, werd op 9 januari 2018 neergestoken in de woning in de Mgr. Heylanstraat in Kasterlee. Ze woonde daar samen met haar partner Tom P. Hij bracht zijn partner nog naar het ziekenhuis in Herentals. De vrouw overleed echter aan haar verwondingen. Tom en Berenice stonden in de buurt gekend als een koppel dat veel en felle ruzies had. In augustus 2013 liep de toen 27-jarige Tom P. al een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden op voor herhaaldelijk geweld tegen Berenice Osorio. Ook na die veroordelingen gingen de ruzies voort, met uiteindelijk een dodelijke afloop in januari 2018.

Nog veroordelingen

Moordverdachte Tom P. (33) werd ondertussen ook nog eens gedagvaard voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een cipier. Hij werd in de tussentijd ook nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden veroordeeld omdat hij zich bij een verschijning voor de raadkamer weerspannig had gedragen tegenover politieagenten.