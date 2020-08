Trajectcontroles op verschillende sluip- en invalswegen: ‘De eerste zullen nog dit jaar actief zijn’ Jurgen Geyselings

19 augustus 2020

09u33 1 Grobbendonk De gemeente Grobbendonk zet het licht op groen voor drie nieuwe ANPR camera’s. Daarmee investeert de gemeente meer dan 300.000 euro om de veiligheid in Grobbendonk te verbeteren. De camera’s zullen geplaatst worden op de drukke invalswegen.

De slimme camera’s met nummerplaatherkenning stellen de politie in staat om het verkeer vlotter te doen verlopen, sneller op te treden tegen verdachten en zo kan criminaliteit sneller worden opgelost. Ook voor de verkeersveiligheid zijn de camera’s een belangrijk instrument.

Dorpskern beschermen

“Met trajectcontrole kunnen hardrijders kordaat aangepakt worden”, weet Ulrich Anthonis, schepen van Mobiliteit (GiB). “Maar de slimme camera’s kunnen ook voor andere doelen gebruikt worden. Zo kunnen ze op termijn eventuele tonnagebeperkingen in de dorpskernen en het centrum bewaken of kunnen ze sluipverkeer aanpakken. Ook in de strijd tegen criminaliteit hebben ze in het verleden al hun vruchten afgeworpen.”

We streven ernaar om de eerste trajectcontroles nog dit jaar operationeel te hebben Burgemeester Marianne Verhaert (GiB)

De eerste camera’s zullen op de Leopoldstraat, Herenthoutsesteenweg en de Heirbaan worden geplaatst. Drukke invalswegen of sluiproutes voor Grobbendonk en Bouwel. “We streven ernaar om de trajectcontrole op de eerste locaties dit jaar operationeel te hebben. Hiervoor zijn de nodige budgetten voorzien”, gaat burgemeester Marianne Verhaert verder. “Deze investeringen moeten mee bijdragen aan een adequatere politiewerking en verhoogde veiligheid en verkeersveiligheid in onze gemeente. Ook voor de verkeersveiligheid zijn de camera’s op deze strategische plaatsen een belangrijk instrument. Want jammer genoeg wordt er vaak veel te snel gereden op de invalswegen. De camera’s zullen de verkeersveiligheid verbeteren, in eerste plaats voor onze fietsers en zwakke weggebruikers. De volgende jaren zal het cameranetwerk nog zeker verder worden uitgebreid.”