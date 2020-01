Touwel repeteert voor toneelstuk Toi Toi, “Wij zetten niemand te kakken... Erewoord!” Jurgen Geyselings

29 januari 2020

11u02 3 Grobbendonk In de Parochiezaal van Bouwel, deelgemeente van Grobbendonk zijn dezer dagen de acteurs van Toneelkring Touwel volop aan de slag met de repetities voor hun stuk ‘Toi Toi’. Gedurende drie weekends in maart brengt het gezelschap deze komedie op de planken met de bijhorende grappen en grollen.

Toneelkring Touwel brengt in het voorjaar van 2020 met veel plezier een kersvers en welruikend stuk ‘Toi Toi’. Bij iedereen gaat er bij de term ‘Toi Toi’ wel een belletje rinkelen, het gaat hier over een mobiel toilet. “Vertrouw ons”, klinkt het bij de Bouwelse Toneelkring. “We zetten niemand te kakken op de voorstellingsavonden, erewoord! In je broek doen van’t lachten daarentegen... dat kunnen we niet verhinderen met deze komedie.”

We zijn fier dat we de primeur van het toneelstuk mogen brengen, toen we zagen dat de auteur een toegangsticket aankocht werd het nog leuker! Kevin Nelissen

“We zijn fier dit toneelstuk als allereerste te brengen, een primeur dus! Nog leuker werd het toen de auteur van het stuk, Peter Kremel zelf, zijn toegansticket aankocht”, weet co-regisseur Kevin Nelissen. “ De komedie ‘Toi Toi’ is een van de pot gerukt verhaal over een magisch mobiel toilet op een bouwwerf. Iedereen die de ‘Toi Toi’ betreedt, komt er als een ander persoon weer naar buiten. Bouwvakkers worden fijne madammen en fijne madammen worden gat krabbende bouwvakkers. Ongelooflijk, toch?”

Intens repeteren

Sinds 2004 bestaat de Bouwelse Toneelkring Touwel en ieder jaar in maart brengen ze een toneelstuk op de planken in de Parochiezaal. “Onze regisseurs en onze acteurs, bestaande uit vier dames en drie heren zijn allemaal afkomstig uit de streek. Ze komen uit Herenthout, Nijlen en het grootste deel natuurlijk uit Bouwel zelf”, gaat Kevin verder. “Momenteel repeteren we een tweetal keer per week, maar hoe dichter de uiteindelijke premiere komt hoe intenser de repetities worden. In de laatste twee weken voor de eerste voorstelling komen we tot wel vier keer per week samen om de laatste hand te leggen aan onze voorstelling.”

Succesvol

‘Toi Toi’ wordt in de Bouwelse Parochiezaal opgevoerd tijdens de drie laatste weekends van maart, telkens op vrijdag en zaterdagavond. Wie tickets wil zal er snel moeten bijzijn. De voorbije jaren is gebleken dat de 150 beschikbare stoeltjes bij de toneelvoorstellingen van Touwel telkens op een mum van tijd uitverkocht waren. Tickets zijn verkrijgbaar via www.touwel.be.