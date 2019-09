Tourist LeMC komt vertellen over zijn ervaringen in de Antwerpse muliticulturele wijk Seefhoek Jurgen Geyselings

17 september 2019

11u19 0 Grobbendonk Komende zaterdag nodigt het lokaal bestuur uit Grobbendonk Johannes Faes, alias Tourist LeMC, uit in jeugdhuis Lido. De Antwerpenaar is het perfecte voorbeeld van een geslaagde multiculturele samenleving. Hij groeide op in de wijk Seefhoek in ‘t Stad, tussen de kleuren en andere talen. Johannes komt in Grobbendonk vertellen over zijn ervaringen uit zijn jeugd en zijn job als maatschappelijk werker in een wirwar aan nationaliteiten.

Jeugdhuis Lido in Grobbendonk is zaterdagavond het toneel voor een avondje luisteren en bijleren. Johannes Faes, beter bekend als de Antwerpse hiphop en kleinkunstartiest Tourist LeMC brengt er zijn levensverhaal. Over het leven in een multiculturele samenleving, dat zijn ‘Seefhoek’ toch wel is. Het is het lokale gemeentebestuur uit Grobbendonk dat de avond organiseert. “We willen jongeren samenbrengen en onderwerpen bespreekbaar maken. Daarom brengen we jaarlijks een gast naar Grobbendonk die boeiende thema’s zal aankaarten”, verduidelijkt schepen van jeugd Brent Wouters. “Dit jaar zetten we verdraagzaamheid en samenleven in de kijker. Als voormalig maatschappelijk werker weet Johannes bovendien als geen ander dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is.”

Johannes Faes zal in Grobbendonk praten over zijn eigen ervaringen in het leven. ‘Den Tourist’ was een Belg tussen de Marokkanen en een Marokkanenvriendje tussen de Belgen, maar heeft dat nooit als negatief ervaren. De wijk Seefhoek was in 1988 berucht geworden na een reportage van Panorama over de toenemende populariteit van het Vlaams Blok die er heerste. Veel van zijn nummers gaan dan ook over verdraagzaamheid of zoals hij het zelf stelt: “Uiteindelijk moeten we het toch samen doen.”

De avond gaat nu zaterdag 21 september om half acht van start in Jeugdhuis Lido aan de Vaartkom in Grobbendonk en de inkom is gratis.