Topruiter Jos Verlooy in de bloemetjes gezet in zijn eigen dorp na Europese en Belgische topprestaties Jurgen Geyselings

09 oktober 2019

10u11 0 Grobbendonk Geboren en getogen Grobbendonkenaar Jos Verlooy zette de afgelopen weken enkele zeer sterke prestaties neer in de internationale ruitersport. Omwille van deze uitzonderlijke sportieve hoogtepunten nodigde het gemeentebestuur van Grobbendonk Verlooy uit op het gemeentehuis.

Jos Verlooy uit Grobbendonk werd op dinsdagavond gehuldigd in het gemeentehuis van Grobbendonk. “Zulke uitzonderlijke prestaties verdienen een huldiging door ons gemeentebestuur,” wist Burgemeester Marianne Verhaert(Gib). “We zetten maar al te graag Jos in de bloemetjes met deze ontvangst en bijhorende receptie.”

Europese medailles

De afgelopen weken zette jumpingruiter Jos Verlooy enkele opmerkelijk straffe prestaties neer in de paardensport. Zo behaalde hij met zijn paard Igor de bronzen medaille op het Europees Kampioenschap Jumping te Rotterdam eind augustus. Op diezelfde kampioenschappen behaalde Verlooy samen met het Belgische team de gouden medaille. Zo keerde de Grobbendonkenaar huiswaarts als deel van de Europese Kampioenenploeg. Een resultaat dat nog nooit eerder behaald werd door een Belgisch team op een Europees Kampioenschap in de ruitersport. Dankzij deze triomf behaalde het Belgische team met Jos Verlooy in de rangen een ticket voor de komende Olympische Spelen in Tokio.

Belgisch kampioen

Het succesverhaal van Jos Verlooy was na de straffe prestaties op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam nog niet afgelopen. Jos bleef presteren op topniveau en op 21 september behaalde hij met zijn paard Varoune de gouden medaille op het Belgisch Kampioenschap in Lanaken. Reden te meer voor het Grobbendonkse gemeentebestuur om Jos Verlooy op gepaste wijze in de bloemetjes te zetten op het gemeentehuis.