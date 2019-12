Toneelgezelschap brengt ‘Bloed, Zweet en tranen’ onder regie van ex-burgemeester Herman Cambré Jurgen Geyselings

07 december 2019

11u51 5 Grobbendonk In gemeenschapscentrum de Volle Vaart in Grobbendonk is gisteren het startschot gegeven van een reeks toneelvoorstellingen die plaatselijke toneelkring Stad Ouwen voor zijn publiek brengt. Het toneelstuk ‘Bloed, zweet en tranen’ zal er maar liefst 6 keer gebracht worden.

‘Bloed, zweet en tranen’ brengt een verhaal van een gezin waarin alles in het teken staat van de koers. “De vader van het gezin, een ex-wielrenner, stoomt zijn zoon klaar voor het Belgisch kampioenschap wielrennen”, verduidelijkt Zyra Van Houtven, lid van toneelkring Stad Ouwen. “Het is een echte tragikomedie, waarin vanalles gebeurt. Het verhaal gaat gepaard met een lach en een traan, vreugde en verdriet liggen enorm dicht bij elkaar.”

Oud-burgemeester

De regie van het toneelstuk dat in Grobbendonk gebracht wordt is in handen van oud-burgemeester Herman Cambré. “Herman is mede-grondlegger van de toneelvereniging”, weet Zyra. “Hij was erbij toen het gezelschap in 1977 opgericht en is nu nog steeds van de partij. In de periode dat hij burgemeester was nam die taak veel van zijn tijd in beslag en was hij vooral achter de schermen aanwezig, nu hij op zijn pensioen is heeft hij terug de tijd om zich volop op onze toneelkring te focussen en met succes. Met dit stuk zitten we dan ook midden in de interessewereld van Herman, onze oud-burgemeester is zelf van dichtbij betrokken bij de koers met een kleinzoon die wekelijks wielerwedstrijden afwerkt.”

Tickets

Zyra Van Houtven staat dan wel niet zelf op het podium, maar ze is fier en blij dat ze deel uitmaakt van toneelgezelschap Den Ouwen. “Het is steeds weer thuiskomen wanneer we samen zijn met onze groep”, zegt ze. “Echt iedereen is betrokken bij de voorstellingen die we brengen. Zowel de acteurs, de mensen van het decor en de catering zijn de perfect in elkaar passende schakels in onze sterke ketting.” Bloed, zweet en tranen wordt nog gebracht in GC De Volle Vaart op 7, 8, 11, 13 en 14 december 2019. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar via www.stadouwen.be.