Startende zelfstandigen stellen zichzelf komende zondag voor in de Parochiezaal op de Handelsbeurs Jurgen Geyselings

07 november 2019

16u58 0 Grobbendonk Zondag 10 november vindt in de Parochiezaal de allereerste Handelsbeurs ooit plaats in Grobbendonk. Op dit evenement stellen verschillende starters hun bijberoep voor aan het grote publiek in de hoop op deze manier hun zaak in de kijker te kunnen zetten en naambekendheid te verwerven.

De organisatie van de Handelsbeurs in Grobbendonk komende zondag is in handen van Goormans Suzy en haar man Patrick Verpoorten. Ze proberen op deze manier, samen met 20 standhouders, hun eigen zaak in de kijker te zetten. “Mijn vrouw Goormans Suzy is de drijvende kracht achter de handelsbeurs van zondag”, weet Patrick. “Alle deelnemers krijgen zondag de kans om hun nieuwe zaak in de kijker te zetten bij het grote publiek. We hadden het maximum van twintig standhouders binnen de kortste keren behaald en hebben nog verschillende kandidaten moeten afwijzen. Hoe jammer dat ook was, maar dit enthousiasme bij de starters geeft ons de mogelijkheid om volgend jaar op een grotere locatie aan de slag te gaan.”

Geslaagd

Het koppel is niet aan hun proefstuk toe want enkele weken geleden staken ze reeds een handelsbeurs eigenhandig in elkaar in Dessel. “Het was weliswaar op kleinere schaal dan in Grobbendonk, maar de deelnemers en wijzelf kunnen spreken van een geslaagd evenement”, gaat Patrick verder. “Het gaat zelfs zo ver dat de deelnemers die we moesten weigeren toch reclame maakten voor ons evenement op hun eigen sociale media.”

Er zakken zondag standhouders af vanuit allerlei windstreken. Zo zullen er onder andere standhouders zijn uit Willebroek, Sint-Niklaas en Grobbendonk zelf. De deuren van de Grobbendonkse Parochiezaal zullen opengaan om tien uur ‘s ochtends en weer sluiten om 18 uur. De inkom is volledig gratis en voor de lekkerbekken zullen er de ganse dag foodtrucks aanwezig zijn.