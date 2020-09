Sportradio-legende Jos Willems ontvangt bekende gasten in ‘De Vrienden van Jos’: een talkshow wekelijks te bekijken op Facebook Jurgen Geyselings

09 september 2020

19u07 7 Grobbendonk Sportcommentator Jos Willems ontvangt sinds kort gasten in een eigen talkshow die uitgezonden wordt via Facebook. Tijdens zijn interviews duwt de Grobbendonkenaar tal van bekende sporters en anderen de micro onder de neus.

Jos Willems wordt in het sportwereldje in één adem uitgesproken met legendes als Rik De Saedeleer, Jan Wauters, Peter Vandenbempt en Filip Joos. De Grobbendonkse verslaggever krijgt de interview-microbe niet uit zijn lijf, ook al dateert zijn laaste sportverslag op Sporza-radio uit 2014. Sinds kort is Jos samen met allerlei gasten te zien in een eigen Facebook-talkshow waarin hij met zijn gasten terugblikt op hun carriere of leuke herinneringen ophaalt met hem.

Al gauw merkte ik dat iedereen met veel plezier wou meewerken aan het programma, dat gaf me een heerlijk gevoel! Jos Willems

“Mensen kijken minder tv tegenwoordig en grijpen almaar vaker naar Facebook, vandaar zag ik het volledig zitten om samen met de mensen van Brents een podcast/talkshow in elkaar te steken waarin ik allerlei vrienden uitnodig om ze te interviewen”, vertelt Jos. “In het begin twijfelde ik even, maar eens de trein vertrokken was en ik merkte dat werkelijk iedereen aan wie ik het vroeg wou meewerken aan ‘De Vrienden van Jos’ gaf het me een heerlijk gevoel. Al gauw merkte ik dat ik er enorm veel plezier uithaalde en zo zijn we ondertussen al een vijftal afleveringen ver. Het begin van een hopelijk lange reeks van ons programma.”

Herman Vanspringel, Piet Den Boer, ...

Bij ‘De Vrienden van Jos’ passeerden ondertussen al grote namen uit het Belgische sportwereldje. Zo voelde de Grobbendonkenaar de voorbije weken onder meer wielerlegende Herman Vanspringel, voetballers Bob Peeters, Piet Den Boer en Stan van den Buijs aan de tand. “Het gaat meestal over sporters, maar ook zangers en andere bekende en minder bekende mensen zullen in de toekomst aan bod komen”, gaat het verder. “Zo kwam ook schrijver Raf Willems reeds aan bod die tientallen succesvolle sportboeken op zijn palmares heeft staan.”

Belgisch kampioen

Meestal komt de nieuwe aflevering van de talkshow op maandag online te staan op de Facebookpagina van ‘Brents’, het procuctieve brein achter ‘De Vrienden van Jos’. Deze week wordt hierop een uitzondering gemaakt met een extra aflevering over het succesvolle Belgische kampioenschap van dorpsgenoot van Jos en wereldtop in de paardensport Jos Verlooy. Vanaf donderdagavond 20 uur kan iedereen de nieuwste aflevering bekijken op Facebook.