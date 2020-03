Sporten ‘IN UW KOT’ kan voor iedereen dankzij de gratis coronatrainingen van WordFit Jurgen Geyselings

25 maart 2020

13u14 0 Grobbendonk Online sportlessen volgen kan sinds vorige week via Fré Heylen van WordFit in Bouwel bij Grobbendonk. De vroegere bootcamps konden niet meer doorgaan door de verstrengde maatregelen door de coronacrisis.

In tijden van corona is het verboden om in groep te sporten. Fré Heylen van WordFit in Grobbendonk probeert al sinds 2012 om mensen gezonder door het leven te laten gaan en organiseert hiervoor in normale omstandigheden drie maal per week een bootcamp. Met de strenge normen die opgelegd zijn was Fré dus verplicht om maatregelen te treffen. In plaats van de bootcamps organiseert hij sinds vorige week online trainingen die voor iedereen gratis toegankelijk zijn, met succes zo blijkt.

Facebook/Instagram

“Het wordt geapprecieeerd dat ik de lessen voor iedereen gratis aanbied”, weet Fré, die al vele dankbare reacties mocht ontvangen. “Per les kunnen er honderd sportievelingen deelnemen, niet veel als je weet dat WordFit meer dan 21.000 volgers heeft op Facebook en 4.000 op Instagram. Tot nu toe mocht ik gemiddeld aan 84 deelnemers online lesgeven. Ook mensen die normaliter niet komen sporten bij ons in Bouwel krijgen de kans deel te nemen.”

Matje

De online trainingen zijn te volgen via Zoom en zijn voor iedereen haalbaar, wat het niveau van de deelnemer ook mag zijn. “Voor sommige oefeningen kan een matje handig zijn, al kunnen enkele handdoeken op elkaar ook wel dienst doen. Voor de rest heb je helemaal niets nodig.” Op maandag en woensdag om half acht ‘s avonds en op zaterdagvoormiddag om half tien worden de trainingen afgewerkt.

Leuke reacties

Omdat Fré de mensen niet kan zien, terwijl zij hem wel zien op het scherm thuis, is het voor hem een beetje een rare situatie. Toch brengen de leuke reacties van zijn leerlingen veel voldoening mee voor Fré. “Ik kreeg laatst een reactie van een dame die aangaf dat ze normaal na het sporten stijf is en dat dit door de training te volgen niet meer het geval is. Dat is natuurlijk altijd leuk om te horen!”

Meer info over de online-sportlessen kan men vinden op de Facebookpagina van WordFit of op www.wordfit.be