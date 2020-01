Shoppen, lekker genieten of zelfs een fotoshoot? Dat kan in de Pink Pop-Up van Kim en Griet Jurgen Geyselings

22 januari 2020

11u32 5 Grobbendonk In het centrum van Grobbendonk opent dit weekend de Pink Pop-Up de deuren. Kim Hoste en Griet Timmermans verzamelen in de Bergstraat twaalf webshops en labels onder één dak. “Die worden allemaal gerund door vrouwen. Van juwelen tot een fotoshoot, je vindt het bij ons”, aldus Kim en Griet.

“Pink Pop-Up is ontstaan door een creatieve samenwerking met fotografe Kim Hoste”, vertelt Griet Timmermans. “We zijn te vinden in de Bergstraat 4 vanaf komende zaterdag tot en met zondag 26 april. Vanaf begin mei maken we dan plaats voor de opening van kinderopvang de Dutskes.”

Uitgebreid aanbod

Pink Pop-Up is voornamelijk op vrouwen gericht. Je kan er vanaf zaterdag terecht voor leuke sokken, juweeltjes, decoratieve spullen, tassen, brooddozen, sleutelhangers, babyspullen, een leuke fotoshoot, een drankje in de gezellige bar en nog zoveel meer.

“We kozen voor de naam Pink Pop-Up omdat de twaalf verschillende webshops of labels één voor één gerund worden door dames”, legt Griet uit. “Vermits het gebouw ook beschikt over een leuke workshoplocatie, willen we ook een platform bieden waar andere vrouwelijke ondernemers hun zaak een extra boost kunnen geven. Die ruimte kan overdag gebruikt worden als cowerk- of vergaderruimte. Aanvragen zijn welkom op hello@pinkpop-up.be.”

Pink Pop-Up is komende zaterdag open van 14 uur tot 20 uur en komende zondag van 13 uur en 17 uur. De aanwezigen worden getrakteerd een hapje en een drankje.

Maandag en dinsdag is de winkel gesloten. Woensdag kan iedereen er van 10 uur tot 18 uur terecht, op donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en iedere vrijdag van 10 uur tot 20 uur. Zaterdag is Pink Pop-Up open tussen 10 uur en 20 uur en op zondag van 13 uur tot 17 uur.