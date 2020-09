Publiek mag met reservatie gemeenteraad opnieuw bijwonen Jurgen Geyselings

08 september 2020

14u34 0 Grobbendonk Voor het eerst sinds het het begin van de lockdown zal er op een gemeenteraad in Grobbendonk weer publiek toegelaten worden. Geïnteresseerden dienen zich hiervoor vooraf wel in te schrijven.

Op dinsdag 15 september ontmoeten de gemeenteraadsleden elkaar opnieuw fysiek, onder veilige omstandigheden. De vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis, waar er voldoende plaats is om de fysieke afstand te bewaren. “Voor het eerst sinds de lockdown dit voorjaar is ook het publiek opnieuw welkom om de gemeenteraad bij te wonen”, vertelt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Je moet je wel vooraf inschrijven, zodat we de verplichte maatregelen in kader van de bestrijding tegen het coronavirus kunnen naleven.”

Een mondmasker is verplicht tijdens de hele duur van de vergadering en achteraf zal je naar buiten begeleid worden volgens het voorziene circulatieplan. Inschrijven voor het bijwonen van de gemeenteraad van dinsdag 15 september kan via info@grobbendonk.be tot maandag 14 september om 18 uur.