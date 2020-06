Politie verjaagt zwemmers uit vijver van kasteel Goorhof Jef Van Nooten

01 juni 2020

Patrouilles van politiezone Neteland zijn maandag een paar keer langs geweest aan de vijver van kasteel Goorhof in Bouwel (Grobbendonk). Verscheidene mensen zochten in het water verkoeling voor de zomerse temperaturen op Pinkstermaandag. Ook de voorbije jaren werd er vaak gezwommen bij mooi meer, maar de politie benadrukt dat zwemmen in de vijver van kasteel Goorhof verboden is.