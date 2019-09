Politie legt illegale rave party stil Wouter Demuynck

29 september 2019

12u32 0

In de nacht van zaterdag op zondag, rond 3 uur, werd in het verlaten gebouw van No Leaks aan de Industrieweg in Grobbendonk een rave party stilgelegd. Zo’n 150 fuifgangers werden naar huis gestuurd. De politie heeft enkele identiteitscontroles gedaan en kentekenplaten genoteerd, maar niemand werd gearresteerd.