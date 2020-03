Politie controleert eigenaars op de mobilhomeparking in Grobbendonk Jurgen Geyselings

28 maart 2020

14u39 0 Grobbendonk Dezer dagen worden vele mobilhomeparkings over gans Vlaanderen ontruimd door de politie. Ook op de parking aan De Vaart in Grobbendonk was dit vrijdag het geval. Momenteel staat er nog één mobilhome op de parking, omdat de eigenaars geen referentie-adres hebben, is het voor hen toegestaan te blijven staan.

Enkele mobilhomebewoners die niet het recht hadden plaats te nemen op de mobilhomeparking aan de Vaart in Grobbendonk door de corona-maatregelen werden verzocht de parking te verlaten. Mensen met een vast adres horen in deze tijden niet thuis op de mobilhomeparkings. Indien ze er toch aanwezig zijn met hun mobilhome gaan ze in overtreding tegen de opgelegde voorwaarden en krijgen dus een proces-verbaal opgesteld door de politie die op controle gaat.

Essentiële verplaatsing

“Het zijn enorm drukke tijden voor onze politie-agenten. Ze doen dezer dagen hun uiterste best, net zoals iedereen overigens”, weet burgemeester Marianne Verhaert. De aanwezige mobilhomes met mensen met een adres werden huiswaarts gestuurd, ze zijn op dit moment niet met een ‘essentiële verplaatsing’ bezig en dus in de fout.

Social distance

“De afspraak is dat mensen met enkel een referentieadres, geen echt adres dus, op de mobilhomeparking mogen blijven staan”, verduidelijkt de burgemeester. “Zij kunnen namelijk nergens terecht. Omdat social distance moet kunnen bewaard blijven, is in samenspraak met de provincie besproken dat er maximum drie mobilhomes mogen blijven staan. De eigenaars van de drie voertuigen die er dus kunnen staan, dienen net als alle andere mensen ‘in hun kot’ te blijven tot de maatregelen opgeheven worden. Ze mogen dus niet rondreizen met hun voertuig.” Momenteel staat op de mobilhomeparking in Grobbendonk één mobilhome.

