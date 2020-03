Pieter-Jan opent op z’n 15de (!) eigen skateshop. Openingsuren? Wanneer hij niet op school zit Jurgen Geyselings

19u13 3 Grobbendonk Zeggen dat Pieter-Jan van skaten houdt, dekt de lading allerminst. Hij opende zaterdag zijn eigen BoltDa Skateshop in Grobbendonk... terwijl hij pas 15 jaar is. Dus ja, hij moet ook nog altijd naar school gaan. Maar zijn vrije tijd op woensdagnamiddag en zaterdag? Die gaat naar zijn shop.

Pieter-Jan opende de deuren van zijn shop zaterdag langs de Herentalsesteenweg in Grobbendonk. Hij verkoopt er skateboards en toebehoren, afkomstig uit de stock die hij kon overnemen van de gelijknamige Herentalse BoltDa Skateshop, die daar de deuren sloot.

Maar hoe kan je als 15-jarige een skateshop runnen wanneer je op school hoort te zitten? Daar hebben de ouders van Pieter-Jan een handje geholpen. Zijn shop is gevestigd naast ‘Ateliers Verbist’, de meubel- en interieurzaak van zijn ouders. En BoltDa staat ook op hun naam. “Maar we hebben alles netjes met de boekhouder bekeken, en het bleek geen enkel probleem te zijn om Pieter-Jan het gezicht van de zaak te maken”, vertelt zijn vader.

Pieter-Jan neemt zijn nieuwe taak alvast zeer ernstig. “Ik ben echt superblij dat ik deze shop in het hartje van de Kempen kan openen”, vertelt hij. “Het zal opboksen worden tegen de onlineverkoop, maar ik hoop het verschil te kunnen maken met goede service. En ik heb ook een indoor skateramp waar die klanten hun aankoop meteen even kunnen testen. Mooie troef, toch?”

Naast die ramp en uiteraard skateboards kunnen klanten ook bij Pieter-Jan terecht voor kledij en schoenen, en zelfs advies. Zo geeft hij een tweede leven aan de shop van David Heylen, die de oorspronkelijke BoltDa Skateshop tot enkele weken geleden uitbaatte in het centrum van Herentals. Maar het succes van die winkel viel niet langer te combineren met zijn job als geluidstechnieker en zijn gezinsleven. “Ik wou mijn klanten echter niet in de steek laten”, aldus David. “Daarom ben ik op zoek gegaan naar een overnemer, en die heb ik in Pieter-Jan gevonden.”

David, die zaterdag tijdens de officiële opening van de nieuwe BoltDa overigens achter de draaitafels stond, is er gerust in dat Pieter-Jan geen gebrek aan klanten zal hebben. “Deze shop is één van de weinige skatewinkels in de regio”, legt hij uit. “Ik kreeg in mijn zaak dan ook klanten uit heel de Kempen over de vloer.”

Skaten is dan ook populair in de Kempen. De jongste jaren werden er onder meer in Herenthout, Vorselaar en Herentals skateparken aangelegd in beton. “We mogen het hier bijna het Mekka van de skaters gaan noemen”, glimlacht Pieter-Jan.