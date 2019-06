Peddelen ten voordele van Levensloop op de Kleine Nete in Grobbendonk Jurgen Geyselings

23 juni 2019

16u37 0

Zondagmiddag verschenen er aan de Watermolen in Grobbendonk een veertigtal deelnemers voor een Paddle Board tochtje op de Kleine Nete. De Paddle Boarders vertrokken in Grobbendonk op de rivier richting Herentals. Na drie kwartiertjes peddelen, maakten ze met zijn allen rechtsomkeer om terug in Grobbendonk te arriveren. De zomerse temperaturen maakten er een heerlijke, verfrissende activiteit van voor de talrijk opgekomen peddelaars.

Dankzij de samenwerking tussen Windsurfing Deinze en Wind en Watersport Vlaanderen konden de gelukkigen op zondag 23 juni een initiatie Stand-up Paddle Boarden volgen op de Kleine Nete. De opbrengst van ‘Stand-up Paddle Boarden tegen kanker’ gaat integraal naar Levensloop Neteland, een initiatief van Stichting tegen Kanker. “Er waren 40 personen ingeschreven en met dit weer was het zalig vertoeven op het water voor de deelnemers.” weet Levensloopgezicht Pascal Sermeus. “Sommige van de peddelaars hebben eens lekker geplonst in het water, maar de meesten bleven recht op de peddel. Voor de deelnemers was het een leuk avontuur en zeker voor herhaling vatbaar, kon ik bij de meeste onder hen horen.”

Deze week zal de levensloopfakkel nog een rondje rondje maken in de Kempen. Verschillende lopers brengen de fakkel in verschillende etapes vanuit startplaats Herenthout richting Vorselaar, Herentals, Olen, Heist op den Berg en ten slotte Nijlen. Volgend weekend staat in het Nijlense Beekpark een groots slotweekend op het programma voor de stichting Levensloop Neteland.