Paul Van Rompaey neemt afscheid van de politiek Toon Verheijen

12 februari 2020

14u44 0 Grobbendonk Paul Van Rompaey neemt tijdens de gemeenteraad van 18 februari afscheid van de politiek. Het liberale gemeenteraadslid is dertig jaar actief geweest.

Paul Van Rompaey startte zijn politieke carrière in 1989 en was vier legislaturen lang schepen. Daarna belandde hij zes jaar in de oppositie met zijn partij om sinds het begin van deze legislatuur de rol van fractieleider op zich te nemen. Daarnaast zetelde hij ook nog achttien jaar lang in de provincieraad. Van Rompaey werd ook afgevaardigd in de directiecomités van onder meer IOK, NV Patrimoniumbeheer en de Lilse Bergen. “Nu ik de leeftijd van 65 jaar heb bereikt en na eenendertig jaar politiek vond ik de tijd gekomen om wat meer in het buitenland te vertoeven en de andere vrije tijd door te brengen met mijn familie, vrienden en niet te vergeten “De Hoptimisten”.”