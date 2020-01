Pakket met wit poeder zorgt voor opschudding in gemeentehuis Grobbendonk Jef Van Nooten

20 januari 2020

In het gemeentehuis van Grobbendonk is maandagochtend even opschudding ontstaan nadat een pakket met een verdacht poeder werd aangetroffen. "Maar 99% zeker gaat het om een onschuldig poeder", zegt burgemeester Marianne Verhaert.

Op een dienst van het gemeentehuis in de Boudewijnstraat in Grobbendonk kwam maandagochtend een pakket toe. Bij het openen van het pakket bleek er onder meer een wit poeder in te zitten. Het gemeentepersoneel nam geen risico en verwittigde onmiddellijk de politie. Meteen werd een hele procedure opgestart waarbij ook de Civiele Bescherming op de hoogte werd gebracht, en behalve brandweer en politie snelden ook een MUG en een ziekenwagen snelden ter plaatse naar het gemeentehuis.

De vondst van het verdachte poeder zorgde dus even voor opschudding, maar gevaar voor de gezondheid is er wellicht nooit geweest. “99% zeker gaat het om een onschuldig poeder. Er is ook geen evacuatie van het personeel nodig geweest”, zegt burgemeester Marianne Verhaert. “Meer willen we hier liever niet over kwijt.”

Volgens bronnen zou het pakketje naar het gemeentehuis verstuurd zijn door een ontslagen werknemer die nog spullen aan de gemeente moest terugbezorgen. Samen met die spullen zoals een badge heeft hij dan wellicht ook wat waspoeder bij in de doos gedaan om opschudding te veroorzaken.