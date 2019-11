Paaltje in het midden van de weg roept sluipverkeer halt toe Jurgen Geyselings

06 november 2019

16u40 2 Grobbendonk Wat enkele weken geleden aangekondigd werd door het gemeentebestuur van Grobbendonk, is sinds begin deze week een feit. Het sluipverkeer is door middel van een simpel paaltje tussen een wegversmalling een halt toegeroepen.

Door deze ‘knip’ in te voeren, zal er geen doorgang meer mogelijk zijn voor wagens en vrachtwagens in de Sperwerlaan in Grobbendonk. Voor fietsers en voetgangers blijft de bestaande verbinding wel mogelijk. De opstelling zal tot eind februari 2020 blijven staan en wordt duidelijk gesignaleerd vanaf de N13 en de Industrieweg.

Vele automobilisten gebruikten de Sperwerlaan in het verleden om het drukke kruispunt ter hoogte van de Lindekens te vermijden. Hier is het voor de wagens in het spitsuur soms wel tot een half uur aanschuiven voor wie van Nijlen of Herentals komt. Met de afsluiting van de Sperwerlaan is de kans bestaande dat de files aan het drukke kruispunt nog langer zullen worden. Het gemeentebestuur vreest dat er pas een definitieve oplossing zal komen voor het probleem na aanpassingswerken aan het op- en afrittencomplex van de E313. Dit project wordt momenteel onderzocht door het gemeentebestuur samen met het Agentschap Wegen en Verkeer.