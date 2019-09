Oude spullen worden dit weekend herbruikt op het Weggeefplein in Grobbendonk Jurgen Geyselings

20 september 2019

09u44 0 Grobbendonk Op zondag 22 september staat in De Volle Vaart in Grobbendonk voor de zesde maal een Weggeefplein op het programma. Een weggeefplein is een plein waar mensen nog bruikbare spullen die ze niet meer, of bijna niet meer zelf gebruiken, naartoe kunnen brengen en waar men ook zelf gratis spullen mee huiswaarts kan nemen.

Op het Weggeefplein in De Volle Vaart worden vanzelfsprekend geen kapotte of vuile spullen aanvaard. Meubelstukken, tapijten en grote elektrische apparaten worden ook geweigerd tot het Weggeefplein. Alle spullen die aangebracht worden, worden eerst onderworpen aan een inspectie door de organisatie. Het plein is een organisatie van een tiental vrijwilligers die een positieve boodschap willen overbrengen. Ze proberen aan de hand van dit initiatief verspilling tegen te gaan, zorgen voor hergebruik van spullen wat beter is voor het milieu en ze hebben als doel om kinderen en volwassenen even stil te laten staan bij de spullen die ze hebben en wat ze ermee doen.

Alle weggeefplein-spullen kunnen reeds op zaterdag 21 september binnengebracht worden in De Volle Vaart tussen 11 uur en 16 uur. Ook op zondagvoormiddag tussen 9 uur en 11 uur kan alles nog binnengebracht worden. Het weggeefplein zelf op zondagnamiddag opent zijn deuren tussen 14 uur en 16 uur.