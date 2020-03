Opruimactie langsheen oever Kleine Nete als voorsmaakje voor de Grote Lenteschoonmaak Jurgen Geyselings

05 maart 2020

10u07 0 Grobbendonk De gemeente Grobbendonk is gestart met het opruimen van het zwerfvuil langsheen de Kleine Nete. De opruimactie is alvast een voorsmaakje van de ‘Grote Lenteschoonmaak’ die de waterloop op zijn mooist maakt tegen de start van het toeristisch seizoen.

Vanaf Pasen verschijnen naar aloude gewoonte alweer tal van kajakkers en kanovaarders op de Kleine Nete met de start van het toeristische seizoen. Om de waterloop op zijn mooist aan het publiek te tonen gaf de gemeente Grobbendonk en Mooimakers alvast de aftrap om het zwerfvuil dat er rondslingert aan te pakken. De Kleine Nete is één van de weinige waterlopen in Vlaanderen waar nog zeldzame vissoorten voorkomen, daarnaast zijn er heel wat waardevolle plantensoorten te zien.

De Kleine Nete is veel meer dan een mooie waterloop, ze is het resultaat van vele helpende handen en grensoverschrijdende samenwerkingen Marianne Verhaert (GiB)

“De Kleine Nete is veel meer dan alleen een mooie plek om de harmonie in de natuur te ontdekken”, vertelt Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Ze is tevens ook het prachtig resultaat van vele helpende handen en grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerkingen die elk hun steentje bijdragen om een traject van 25 kilometer te onderhouden.”

Grote Lenteschoonmaak

Het fiets, wandel en vaartraject van Retie tot Grobbendonk wordt door heel wat vrijwilligers, verenigingen en organisaties proper gehouden. Daarbij wordt er al wandelend en kajakkend zwerfvuil van de oevers en bermen geraapt. Met de opstart van de ‘Grote Lenteschoonmaak’ steekt iedereen nog een tandje bij.

De gemeente Grobbendonk gaf alvast het startschot voor de actie propere Nete. Dankzij vrijwilligers werd een deel van de fietsroute Troon en de oeverzone langsheen de Kleine Nete zwerfvuil-vrij gemaakt. Naast de opruimacties werken de gemeenten langs de Kleine Nete, de Vlaamse Milieumaatschappij, Sport Vlaanderen, Mooimakers en de lokale horeca samen rond verschillende maatregelen om zwerfvuil en sluikstort in en rond de Kleine te vermijden. Bewustmaking en sensibilisatie is het doel, want afval komt er niet vanzelf.

Helpende handen

De Grote Lenteschoonmaak loopt van 23 maart tot 5 april. Voel je je geroepen om een handje toe te steken? Registreer je actie dan via de website van Mooimakers of vraag meer informatie bij de gemeente via milieu.groen@grobbendonk.be.