Exclusief voor abonnees Op zoek naar verfrissing in de pure, stille Kempen?

Ga dan enkele uurtjes peddelen op het heldere water van de kronkelende Kleine Nete Jurgen Geyselings

25 juni 2020

12u08 12 Grobbendonk Fietsen door de Kempen kent voor vele mensen nog weinig geheimen. Voor wie echt ten volle van de natuur wil genieten zochten we het op het water, op een plek waar geen auto of vaak zelfs geen mens te bespeuren is: De Kleine Nete.

Doorheen het Kempense landschap kronkelt één van de mooiste waterwegen in heel Vlaanderen, de Kleine Nete. Deze schilderachtige waterloop herbergt een rijke planten- en dierenwereld. Rustig dobberend in een kajak op het gezapige ritme van de Kleine Nete voel je je al snel één met de prachtige natuur om je heen. Op een zonnige dag is het werkelijk genieten van een kano- of kajakvaart op de Kleine Nete langsheen verschillende aanlegplaatsen tussen Retie en Grobbendonk.

