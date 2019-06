Onderzoek naar moord op gevangenisverpleegster afgerond: Marco en Ashley op weg naar assisen Jef Van Nooten

07 juni 2019

15u03 0 Grobbendonk Het parket in Turnhout heeft het onderzoek afgerond naar de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk). Zowel Marco L. (44) uit Turnhout als Ashley V.D.V. (34) uit Herentals zullen zich voor de moord moeten verantwoorden.

De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag het dossier rond de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk) overgemaakt aan het Parket-Generaal. Dat zal binnenkort aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen vragen om de moordverdachten door te verwijzen naar het hof van assisen. De twee moordverdachten zijn Marco L. en Ashley V.D.V. De twee waren een koppel op het moment van de moord.

Slachtoffer Christine Lenaerts had Ashley V.D.V. leren kennen in de gevangenis in Antwerpen. Christine was er tewerkgesteld als verpleegster, Ashley zat er opgesloten. Toen Ashley tijdens haar penitentiair verlof slaag kreeg van haar vriend Marco L. vroeg en kreeg ze onderdak bij Christine Lenaerts.

Die gastvrijheid zou ze even later met haar leven bekopen. Christine werd ontvoerd door Marco en Ashley, en werd uiteindelijk op 26 april dood terug gevonden in de bosjes langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen. Ze was gewurgd met haar eigen jas.

Marco en Ashley vluchtten na de moord naar Spanje, maar konden daar opgepakt worden.