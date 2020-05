Onderzoek gestart na vondst van lichaam in Molenbos Jef Van Nooten

06 mei 2020

18u56 0 Grobbendonk De politie en het parket zijn een onderzoek gestart nadat woensdagnamiddag in het Molenbos in Grobbendonk een lichaam gevonden werd van een 53-jarige man.

Een voorbijganger merkte woensdagnamiddag rond 16.20 uur het lichaam op aan een pad in het bos. Het ging om een 53-jarige man uit Grobbendonk. De man was overleden. “Het pad wordt regelmatig gebruikt door mensen, dus de man heeft er wellicht nog niet zo heel lag geleden voordat hij gevonden werd”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Neteland.

Wetsgeneesheer

Op basis van de kledij van de overleden man, vermoedt de politie dat hij er aan het joggen was. De politie vermoedt dat hij tijdens het joggen is ingestort en dat het om een natuurlijk overlijden gaat, maar is voor alle zekerheid een onderzoek gestart. “Het labo en de wetsgeneesheer zijn ter plaatse gegaan”, aldus nog de politiewoordvoerder. Op basis van dat onderzoek zal blijken of het effectief om een natuurlijk dan wel om een verdacht overlijden gaat.