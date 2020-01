Nog lange tijd problemen op E313 na ongeval met drie vrachtwagens in Grobbendonk Toon Verheijen

16 januari 2020

12u06 2 Grobbendonk Drie vrachtwagens zijn deze voormiddag betrokken geraakt in een kopstaartaanrijding op de E313 ter hoogte van Grobbendonk in de richting van Antwerpen. De rechterrijstrook is volledig versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht langdurige hinder. Een van de vrachtwagens was geladen met varkens.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.30 uur. “Er was op dat moment filevorming en in die file zijn de drie vrachtwagens gebotst”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Alle drie de vrachtwagens moeten getakeld worden, dus dat zal enkele uren in beslag nemen. Een van de brandstoftanks is ook gescheurd en dat zorgt voor extra opruimwerk voor de brandweer.” Er vielen uiteindelijk geen gewonden. De varkens moesten uiteindelijk niet overgeladen worden, maar voor de oplegger moest wel een andere trekker ter plaatse komen.

Omstreeks 12.10 uur stond er al zeven kilometer file in de richting van Antwerpen. Bestuurders die vanuit Hasselt richting Antwerpen of Gent rijden, krijgen de raad om via Brussel om te rijden.