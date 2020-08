Nog hele week hinder in dorpscentrum door wegenwerken Jurgen Geyselings

17 augustus 2020

20u35 1 Grobbendonk Deze week vinden in het centrum van Grobbendonk asfaltwerken plaats. Het verkeer moet een omleiding volegen. De wekelijkse markt gaat eenmalig niet door.

Vanaf 18 tot 22 augustus worden asfaltwerken uitgevoerd in de Boudewijnstraat en aan het Astridplein in Grobbendonk. De weg is er afgesloten vanaf de rotonde vlak voor het centrum tot aan het kruispunt met Schransstraat en het kruispunt met Quinten Matsyslaan.

Voetgangers en fietsers, weliswaar wandelend met de fiets aan de hand, kunnen de weg nog wel passeren of oversteken, de fiets- en voetpaden zullen vrij blijven gedurende de werken. Voor het gemotoriseerd verkeer is er een omleiding. De wekelijkse markt, die normaal gezien op donderdag plaatsvindt, zal deze week voor één keertje niet doorgaan.