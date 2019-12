Nieuwe dienstencentum op komst in Bouwel Jurgen Geyselings

06 december 2019

14u49 0 Grobbendonk In Grobbendonk is donderdag het meerjarenplan van de gemeente voorgelegd aan de gemeenteraad. Blikvanger is het nieuwe dienstencentrum in deelgemeente Bouwel.

Meerderheidheidspartijen GiB en N-VA werkten de voorbije maanden aan een nieuw beleidsplan, mét inspraak van de buurtbewoners. ‘Grobbendonk Groeit’ wordt pas volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad, maar ondertussen lichtte het bestuur al een tipje van de sluier. De gemeente plant een nieuw lokaal dienstencentrum iin deelgemeente Bouwel.

Op dit moment vindt op de site van het OCMW in de Schransstraat al heel wat dienstverlening plaats richting de burgers, zoals warme maaltijden en vormings- en ontspanningsactiviteiten. In het nieuwe beleidsplan wordt nu ook een zorgcentrum aan de Kasteeldreef in Bouwel voorzien. Dit past volledig in de ambitie de Grobbendonk heeft om buurtgerichte zorg aan te bieden aan zijn inwoners.

“We vinden het absoluut noodzakelijk dat er opnieuw meer dienstverlening in Bouwel wordt aangeboden”, vertelt schepen Martine Taelman (GiB). “Het zal een multifunctionele ontmoetingsruimte worden. Ook de verenigingen krijgen er een plaats.”

