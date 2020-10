Neem op 25 oktober deel aan ochtendwandeling in Grobbendonk Jurgen Geyselings

05 oktober 2020

15u57 0 Grobbendonk Werkgroep Mercurius organiseert ‘In stilte door het ochtendgloren’, een wandeling in alle vroegte doorheen de mooie, stille Grobbendonkse natuur.

Op 25 oktober kunnen wandelliefhebbers in Grobbendonk deelnemen aan de ochtendwandeling ‘In stilte door het ochtendgloren’ georganiseerd door Werkgroep Mercurius. “Samen met een gids gaan we bij het krieken van de dag op pad tussen de kasteelhoeve en de priorijruïne”, klinkt het. “Op enkele mooie plekjes houden we halt voor een kort woordje uitleg, maar we laten de deelnemers vooral luisteren naar het net ontwaakte landschap.”

Winteruur

De wandeling kadert in de Dag van de Stilte en verloopt in samenwerking met de gemeente Grobbendonk en Natuurpunt Nete en Aa. Wandelaars zijn welkom op zondagmorgen 25 oktober omstreeks 8 uur aan de kasteelhoeve aan Hofeinde te Grobbendonk. “Let op! We schakelen de nacht ervoor om naar het winteruur”, waarschuwt de organisatie. “Wandelschoenen zijn aangeraden en de wandeling is niet toegankelijk voor een rolstoel of een kinderwagen.”

Deelnemen aan ‘In stilte door het ochtendgloren’ is gratis, maar reserveren is verplicht. Door de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt. Reserveer je plekje via www.archeologiemercurius.be of bekom meer informatie via archeologiemercurius@gmail.com of op het nummer 0473 99 10 06.