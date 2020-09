Neem in oktober deel aan ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ Jurgen Geyselings

03 september 2020

13u05 0 Grobbendonk Op vrijdag 9 oktober 2020 kan men opnieuw deelnemen aan ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’, een organisatie van Creatief Schrijven vzw in samenwerking met de bibliotheken. Ook Bibliotheek Neteland doet hieraan mee.

Iedereen is op vrijdagavond 9 oktober welkom in Gemeenschapscentrum De Volle Vaart aan de Vaartkom in Grobbendonk. Vanaf 20 uur gaat daar ‘het Groot Dictee Heruitgevonden’ van start en dat simultaan met meer dan honderd andere bibliotheken verdeeld over gans Vlaanderen. “Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee”, klinkt het. Er vallen toffe prijzen en vooral ‘eeuwige roem’ te winnen. De winnaars van alle verschillende bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen. De uiteindelijke grote winnnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen.

Diegenen die op voorhand reeds willen opwarmen, kunnen op vrijdag 25 september om 20 uur terecht in GC De Volle Vaart voor een gratis cursus spelling. Inschrijven voor zowel de cursus als het dictee is volledig gratis en kan via www.nete.land/groot-dictee.