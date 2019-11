Natuurpunt plant duizend nieuwe inheemse bomen in het Molenbos op de Dag van de Natuur Jurgen Geyselings

21 november 2019

10u46 2 Grobbendonk Zaterdag 23 november is het Dag van de Natuur en zal Natuurpunt samen met de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) duizend inheemse bomen planten in het Molenbos te Grobbendonk.

Twee jaar geleden kocht Natuurpunt het zestig hectare groot Molenbos in Grobbendonk van de adellijke familie d’ Ursel. Vrijwilligers van Natuurpunt hebben de voorbije periode hard gewerkt aan de opruim van het bos. Dreven en paden werden hersteld, nieuwe wandelpaden verschenen met bijhorende zitbanken en infoborden. Tevens zorgde Natuurpunt voor de verwijdering van schadelijke exoten.

In het kader van de omvorming van het gebied naar een gemengd bos, plant Natuurpunt bij gelegenheid van de Dag van de Natuur, duizend inheemse loofbomen zoals de linde, hazelaar, zomereik en lijsterbes aan . Een groep van vijfentwintig vrijwilligers van Natuurpunt zal deze klus klaren, in de namiddag krijgen deze natuurliefhebbers het enthousiast en jeugdig gezelschap van vijfendertig JNM’ers van afdeling Neteland. Op het middaguur voorziet men soep en een stevige hap voor alle werkers in de scoutslokalen van de Rimboe.

Inschrijven

Vrijwilligers kunnen langskomen omstreeks negen uur ‘s ochtends aan de picknickbank bij de ingang van het bos op de Vorselaarse Baan in Grobbendonk. Er wordt gewerkt tot de klok van zestien uur. Inschrijven op voorhand is altijd handig en kan via ludomoeyersoms@skynet.be of op het nummer 0478/53 06 33. Meer info over de activiteit kan men dan weer bekomen via dirk_willems@telenet.be of 0495/ 41 14 69.