Na amper twee maanden zoekt uitbater Den Breugel al overnemer Jurgen Geyselings

20 december 2019

15u12 0 Grobbendonk Amper twee maanden nadat eetcafé Den Breugel in Grobbendonk heropende, gaat de uitbater al op zoek naar een overnemer. Reden is de nakende komst van een baby.

Vinnie Michiels heropende op 11 oktober van dit jaar eetcafé Den Breugel in Grobbendonk. De zaak stond daarvoor anderhalf jaar leeg.

Nu, amper twee maanden later, staat de horecazaak alweer over te nemen. “We zijn Den Breugel gestart met de volle goesting”, legt Vinnie Michiels uit. “Maar nu we een kindje verwachten, verandert dat de situatie. En naar de toekomst toe willen we graag wat meer zekerheid, stabiliteit en structuur. Omdat we de eventuele overnemer tijd willen geven en ons willen voorbereiden op de zomer is het ook interessanter om de zoektocht naar een overnemer nu al te starten. We zetten de zaak in zijn huidige vorm over te nemen, inclusief het cliënteel, de meubelen en het handelsfonds.”

Contract van vijf jaar

De uitbater stelt de eventuele overnemer alvast gerust. “Ik denk dat je niet op een betere manier kan starten”, weet hij. “We doen gewoon verder tot er een serieuze kandidaat is gevonden. Iemand die eetcafé Den Breugel wil verderzetten en de Grobbendonkenaars gelukkig wil maken. We hebben nog een contract voor minstens vijf jaar voor de uitbating van de zaak, met een eventuele kans op verlenging.”