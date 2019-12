N-VA Grobbendonk blij met woonproject voor begeleid wonen dat volgend jaar vorm krijgt Jurgen Geyselings

13 december 2019

10u00 0 Grobbendonk In Grobbendonk wordt het komende jaar een woonproject voor begeleid wonen opgericht in samenwerking met de vzw OpWeg. Dit nieuws werd gisteren tijdens het vooropgestelde beleidsplan op de gemeenteraad naar buiten gebracht.

Op de gemeenteraad van donderdag werd het vooropgestelde beleidsplan voorgesteld. Hieruit bleek dat Grobbendonk streeft naar een gemeente waar geen mensen achterblijven. De meerderheidspartijen GiB en N-VA zetten in op een duurzame samenwerking met vzw OpWeg. Schepen Eric Van Meensel (N-VA) wijst erop dat reeds in 2019 door het OCMW bij budgetwijziging de nodige fondsen werden voorzien voor de aanpassing van een woning gelegen aan het Hofeinde en ziet vandaag na bevestiging van de samenwerking in het meerjarenplan 2019-2024 de mogelijkheid om snel van start te gaan.

Vzw OpWeg biedt al meer dan vijfentwintig jaar één-op-één begeleiding aan personen met een mentale beperking of een normale begaafdheid maar met een fysieke-, auditieve-, visuele beperking, een autismespectrumstoornis of een niet-aangeboren hersenletsel, al dan niet met bijkomende psychische problemen. “In dat opzicht zijn zij de best geplaatste partners om onze gemeentelijke doelstelling mee te garanderen”, aldus schepen Eric Van Meensel. Met de opbrengst van de verkoop van jenevertjes en poffertjes zondag 15 december op de kerstmarkt hoopt de lokale N-VA afdeling de gemeentelijke ambities te ondersteunen. “Zo zetten we voluit in op de zwaksten in de samenleving”

“In onze maatschappij merken we meer en meer dat er nood is aan woonprojecten zoals hetgene we in Hofeinde gaan creëren”, weet Puls Marjan van vzw OpWeg. “Vaak is het voor onze doelgroep van mensen moeilijk om volledig alleen of in groep te wonen. Wanneer we ze dan in aparte studio’s kunnen huisvesten in éénzelfde woonproject en ze kunnen laten terugvallen op onze vzw OpWeg lijkt het vaak toch een perfecte oplossing voor hen. Ondertussen zitten we over met onze vzw in het ganse arrondissement Turnhout met 180 mensen in begeleiding en merken we dat er nog een grote wachtlijst is. De eerste gesprekken voor het woonproject hier in Grobbendonk werden reeds de vorige legislatuur opgestart, we zijn dan ook blij dat de huidige bestuursploeg ermee verder ging. Met ons project in Grobbendonk zijn we alweer tevreden dat we in de loop van 2020 enkele mensen kunnen helpen bij het zelfstandig wonen.”