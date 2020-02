Motorrijder sterft bij crash op E313 Jef Van Nooten

08 februari 2020

07u23 3 Grobbendonk Een motorrijder heeft zaterdagochtend rond 2 uur het leven gelaten bij een zwaar verkeersongeval op de E313.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Grobbendonk in de rijrichting Antwerpen. Volgens de eerste vaststellingen is het slachtoffer met zijn moto achteraan op een rijdende vrachtwagen in gereden. De klap moet enorm zwaar zijn geweest, want de vrachtwagenbestuurder voelde de impact. Hij zette zijn vrachtwagen aan de kant en zag de motorrijder en zijn gehavende moto liggen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Eén uur eerder was op dezelfde autosnelweg ook ter hoogte van Geel al een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij raakten vier personen gewond.