Monsieur Bordeaux-Paris geëerd in een nieuw wielerboek: ‘Herman Vanspringel is een diamant ‘hors categorie’ en mag nooit vergeten worden’ Jurgen Geyselings

14 september 2020

12u41 3 Grobbendonk Maandagvoormiddag werd in Grobbendonk een nieuw boek over ,de volgens plaatselijk burgemeester Marianne Verhaert, ‘beste coureur aller tijden’ voorgesteld. Herman Vanspringel zelf onthulde er samen met schrijver en fan van het eerste uur, Luc Wuyts, de cover van het boek. In het boek kreeg bekendste fan, Mark Uytterhoeven, een hoofdstuk om zijn bevindingen over zijn idool neer te pennen.

In ‘Herman Vanspringel@Herman Vanspringels Diamond, Diamonds For Ever’, de titel die het nieuwe boek meekreeg, worden alle belangrijke overwinningen van de wielrenner beschreven. In het boek zijn interviews met Herman – met af en toe een sappig woordje Kempens dialect – verwerkt om zo een beeld te geven hoe de Grobbendonkenaar zijn succesrijke wielercarrière heeft beleefd en hoe hij als mens in elkaar zit. “Ik heb voor dit boek een aantal keer samengezeten met Luc Wuyts om te praten over mijn carriere”, vertelt Herman Vanspringel. “Na enkele trappisten gingen die conversaties steeds vlotter en vlotter, durf ik te stellen. Dit boek doet me alweer enorm veel deugd. Telkens ben ik enorm verrast door de aandacht die omtrent mijn wielercarriere blijft hangen, ook vandaag nog, zovele jaren nadien.”

Herman Vanspringels Diamond

Het tweede gedeelte van het boek schetst de evolutie van de wielersport tussen 1945 en 2030. De “Wisselbeker Herman Vanspringel” werd in 2002 omgedoopt tot “Herman Vanspringels Diamond”. Deze nieuwelingenwedstrijd werd 25 jaar in Kalmthout georganiseerd om daarna tussen Duffel en Vorselaar zijn verloop te kennen, dankzij een intense samenwerking tussen de Duffelse Wielervrienden en Wielercomité Vorselaar.

In de ronde van ‘68 werd onze Grobbendonkse wielerheld ‘gesjareld’ door Nederlander Jan Janssen, daar zijn we in Grobbendonk nog steeds zeker van! Burgemeester Marianne Verhaert (GiB)

‘Monsieur Bordeaux-Paris’ onder die naam gaat wielerlegende Herman Vanspringel sinds zijn zeven overwinningen in die bepaalde Franse koers door het leven. De Grobbendonkenaar schreef deze wedstrijd maar liefst zeven keer op zijn naam. Bordeaux-Paris was een wedstrijd tussen de twee Franse steden van maar liefst 560 kilometer. In de zeventien jaar dat Herman Vanspringel beroepsrenner was, won hij maar liefst 136 wegwedstrijden, waaronder een heleboel klassiekers. Hij werd tweede in één van de meest spraakmakende Tour de France-edities ooit. “In die ronde van ‘68 werd onze wielerheld ‘gesjareld’ door Nederlander Jan Janssen die in de slotrit de gele trui veroverde tijdens een tijdrit en zo Herman naar een tweede plaats verwees”, vertelt Marianne Verhaert. Vanspringel stond naast deze tweede plaats ook op het podium van Giro, Vuelta en het Wereldkampioenschap. Tijdens zijn carriere werd hij ook Belgisch kampioen. Kortom: Herman Vanspringel is één van de grootste coureurs die België kende de voorbije eeuw.

Schrijver Luc Wuyts

Schrijver van het boek Luc Wuyts is sinds zijn 10 jaar trouw supporter van Herman Vanspringel en werd later als wielerorganisator de geestelijke vader van de Herman Vanspringels Diamond. “Ik heb dit boek eigenhandig geschreven voor mijn grootste wieleridool aller tijden”, weet Luc Wuyts. “Voor mij is Vanspringel een diamant ‘hors categorie’ en mag dit icoon uit de koerswereld nooit vergeten worden”.

Tijdens de voorstelling van het boek kreeg tv-gezicht en wielerliefhebber van het eerste uur Mark Uytterhoeven zijn zegje. Vanuit Frankrijk, waar hij momenteel verblijft, sprak hij via een videoboodschap zijn favoriete renner aller tijden en alle aanwezigen toe. “Ik durf zeggen dat ik absoluut blij ben met de verschijning van het nieuwe wielerboek over Herman Vanspringel”, zei hij. “Ik, maar vooral schrijver Luc Wuyts, heb hier enorm veel tijd ingestoken. Vandaar dat ik via deze weg iedereen enorm wil bedanken voor de medewerking eraan.”

Duizend exemplaren

Het boek wordt bewust niet uitgegeven bij een boekhandel maar wordt enkel te koop aangeboden aan de echte wielerliefhebbers en de fans van Herman Vanspringel. Het boek is vanaf nu exclusief online te koop via www.hermanvanspringelsdiamond.be. Het boek telt maar liefst 208 pagina’s en is nu tijdelijk te koop aan 40 euro. Er zijn slechts duizend exemplaren te koop: een collector’s item dus. De opbrengst van het boek gaat volledig naar de organisatie van de niewelingenkoers waaraan Vanspringel zijn naam verleende.