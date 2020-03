Mobilhomebewoner zonder vaste woonplaats is nergens meer welkom Jurgen Geyselings

27 maart 2020

17u10 0 Grobbendonk Jan Borremans leeft al vele jaren dag in dag uit in zijn mobilhome. Nu vanwege de coronacrisis vele mobilhomeparkings gesloten zijn, zit de man met de handen in het haar.

Meer en meer mobilhomeparkings in Vlaanderen worden gesloten tijdens de coronacrisis. Zo ook in Grobbendonk aan de Vaartkom, en dat ervoer Jan Borremans vrijdagmiddag aan den lijve. De politie gaf hem een boete van 250 euro en hij moest vertrekken. Borremans leeft en slaapt echter in zijn huis op wielen en weet niet meer waar hij naartoe kan.

Weggestuurd

“Ik trek al jaren rond met mijn mobilhome in de provincie”, weet Jan. “De voorbije jaren stond ik gedurende de zomer steevast op de mobilhomeparking in Grobbendonk, maar daar kan ik nu niet meer terecht. Ik ben met alles in orde, maar heb geen vaste verblijfplaats en enkel een postadres. Daar zit blijkbaar het probleem. Anderen, met vaste verblijfplaats werden zonder boete weggestuurd, heb ik net horen zeggen. Waar ik nu naartoe moet? Daar heb ik geen flauw idee over, in Herentals werd ik ook al gevraagd om te vertrekken op een parking”, gaat hij verder.

Water en elektriciteit

“Ik leef bewust in mijn mobilhome om in te leven, niet uit noodzaak. Ik leef een simpel leven, ga enorm graag en veel op reis en ik ben supertevreden met mijn ‘woning’. Ik heb ook al jaren een vaste job bij Total in de haven van Antwerpen”, zegt de man. “Om alles te kunnen doen in mijn ‘huis’ heb ik natuurlijk voorzieningen nodig, zoals water en elektriciteit. En dat vind ik allleen op een mobilhomeparking.”

Iedereen die momenteel in een mobilhome woont, zit momenteel in de ‘shit’. We kunnen nergens meer terecht! Mobilhomebewoner Jan Borremans

Borremans kent nog mensen in zijn situatie. “Het is heel simpel, iedereen die in een mobilhome doorheen Vlaanderen trekt zit momenteel in de problemen.” Jan is een fervent wereldreiziger maar dit maakte hij nog nooit mee. “Ik trok nochtans al door Nepal, India, Zuid-Afrika, een deel van Zuid-Amerika, noem maar op.”