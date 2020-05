Minder mobiele inwoners kunnen gebruik maken van de liftbus voor vervoer naar medische consultatie

08 mei 2020

16u39 0 Grobbendonk Sinds een tweetal maanden beschikt Grobbendonk over een liftbus voor het vervoer van minder mobiele inwoners. Door de coronamaatregelen was de bus nog niet in gebruik, maar vanaf nu kan de bus instaan om die mensen naar een medische consultatie te brengen.

Begin maart werd in Grobbendonk dankzij de steun van de lokale ondernemers een gloednieuwe liftbus voor het vervoer van minder mobiele inwoners ingehuldigd. “Door de coronamaatregelen kon men hier helaas nog geen gebruik van maken”, klinkt het. “Maar vanaf nu kan men de liftbus reserveren voor vervoer naar een medische consultatie.”

Voorwaarden

Zorgbehoevende 65-plussers of personen met een beperking die problemen ondervinden om op een medische consultatie te geraken, kunnen vanaf nu beroep doen op de Grobbendonkse liftbus. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet je je rit minstens één week op voorhand aanvragen, waarbij de reservatie pas geldig is na bevestiging door de werknemers van de gemeente. Ook is het verplicht om maximum één begeleider mee te nemen als je hulp nodig helpt bij het in- en uitstappen of wanneer je bijstand nodig hebt in het ziekenhuis. De chauffeur van de liftbus begeleidt de zorgbehoevende namelijk niet mee naar de consultatie.

De chauffeur brengt de zorgbehoevende ter plaatse en komt hem na het onderzoek terug oppikken. Rolstoelgebruikers betalen 70 cent per kilometer en niet-rolstoelgebruikers 92 cent per kilometer. Ritaanvragen kunnen gebeuren via 014 50 81 10, iedere werkdag van 9 uur tot 12 uur of via info.ldc@grobbendonk.be. Deze regeling is geldig zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.