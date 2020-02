Militaire basis Grobbendonk is uitvalsbasis voor grootste Amerikaanse militaire oefening in 25 jaar Toon Verheijen

07 februari 2020

17u02 0 Grobbendonk Het 29ste Bataljon Logistiek is de komende maanden de thuisbasis voor zo’n 1.800 voornamelijk Britse en Amerikaanse soldaten die deelnemen aan de grootste militaire oefening sinds 25 jaar in Europa. Het 29ste Bataljon Logistiek zorgt ook voor de nodige ondersteuning.

Het gaat om de actie ‘Defender Europe 20’ van de NAVO. In totaal nemen achttien lidstaten deel, goed voor 37.000 militairen en 20.000 stuks materiaal die overgevlogen komen of per schip aanmeren in verschillende Europese haven. Begin deze week kwam het eerste schip aan in de haven van Antwerpen en eind deze maand wordt er nog een tweede verwacht.

De komende vier maanden wordt op de terminal een militaire zone ingesteld waarvan de grootte zal variëren tussen de 20.000 en 125.000 vierkante meter. Vijf Amerikaanse en twee Britse schepen leveren er 3.000 voertuigen. In Antwerpen passeren ook 6.000 militairen. De eindbestemming van het materiaal en de soldaten worden oefengronden in Duitsland en Polen.

Overnachten

Maar niet alleen in de haven zorgt dat voor bedrijvigheid. Ook de militaire basis in Grobbendonk zal de komende maanden druk bezet worden. “We hebben verschillende taken”, zegt kolonel Peter Constandt. “Wij moeten er onder meer voor zorgen dat het materiaal dat van de schepen komt, direct voorzien wordt van brandstof. Daarnaast zullen – vooral op de piekmomenten – toch zo’n 1.800 Britse en Amerikaanse soldaten op onze basis verblijven. We hebben voor de nodige slaapinfrastructuur gezorgd net als een grote refter waar de manschappen kunnen eten. We leveren ook nog diverse hand- en spandiensten zoals de wasserij, een grote containerdiepvries en we zorgen ook voor de afvalophaling.”

De konvooien zullen vooral ’s avonds en ’s nachts rijden zodat er zo min mogelijk hinder is tijdens de dag voor het gewone verkeer op de baan.