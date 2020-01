Militair steelt jerrycans vol brandstof van Belgische leger Jef Van Nooten

10 januari 2020

12u12 0 Grobbendonk Een 56-jarige man uit Beerse riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden voor verduistering. De man werkte als militair in de legerkazerne in Grobbendonk. Hij nam er enkele jerrycans en een 60 liter vat mee naar huis. “Het ging om afgedankte brandstof”, zegt de man.

Intussen is de 56-jarige D.V. met pensioen. Aan het einde van zijn carrière bij het Belgische leger vond hij er niet beter op dan enkele jerrycans en een blauw vat van 60 liter uit het magazijn van de kazerne in Grobbendonk mee naar huis te nemen. De jerrycans en het vat waren gevuld met brandstof.

De feiten kwamen pas aan het licht toen de ex van de man twee jerrycans terug naar het 29ste Bataljon Logistiek bracht. Ze stonden in de weg in haar tuinhuis. Volgens de vrouw stonden thuis nog zeven jerrycans, maar die werden nooit gevonden. “Ik heb er spijt van. Maar voor alle duidelijkheid: het was afgedankte, vervuilde brandstof dat er in zat. Het stond klaar om vernietigd te worden”, reageert D.V.

Het openbaar ministerie vorderde een werkstraf of een gevangenisstraf van 6 maanden, maar de militair op rust liet alvast aan de rechtbank weten dat hij een werkstraf niet ziet zitten. “Voor zo’n klein foutje ga ik geen werkstraf uitvoeren.”

Vonnis op 7 februari.