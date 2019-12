Meer dan 300 kansarmen zakken af naar het gratis Kerstfeest bij speeltuin De Kloek Jurgen Geyselings

25 december 2019

22u56 0 Grobbendonk Bij binnen- en buitenspeeltuin De Kloek in Grobbendonk was het op Kerstdag over de koppen lopen. Eigenaar Raf Van Goubergen zette de deuren open voor een driehondertal kansarmen uit de buurt. De aanwezigen genoten van een lekkere maaltijd, speelplezier en leuke geschenken.

Raf Van Goubergen kan terugblikken op een geslaagde Kerstdag bij binnen- en buitenspeeltuin De Kloek in Grobbendonk. “We serveerden 318 warme maaltijden voor de aanwezigen”, weet hij. “Dankzij de 18 vrijwilligers die zich ten volle inzetten vandaag konden we spreken van een groot succes. Iedereen genoot van de aanwezige clown, een live optreden, van de aanwezige kerstman en van de kindergrime die aanwezig waren. In samenwerking met de OCMW’s van Grobbendonk, Nijlen, Vorselaar en Zoersel organiseerden we dit warme Kerstfeest.”

Gulle sponsors

De aanwezige, kansarme gezinnen genoten zichtbaar van dit groots opgezet en gratis Kerstfeest. “We hebben van velen onder hen oprecht bedankingen mogen ontvangen”, gaat Raf verder. “De talrijke geschenken en de kledij van JBC die uitgedeeld werd ging vlotjes van de hand. In de goodiebag die men meekreeg zat vanalles geschonken door Bobbejaanland, LU Herentals en Nike. Onze dank gaat uit naar de talrijke gulle sponsers en hulp die we vanuit alle hoeken kregen. Deze zijn te veel om allemaal op te noemen, maar één voor één zijn we hen dankbaar.”

We denken er sterk over na om ook volgend jaar op Kerstdag een Kerstfeest als het deze in elkaar te steken Raf Van Goubergen

Dat het een succesvol concept was waarmee De Kloek op Kerstdag naar buiten kwam voor de kansarmen uit de regio laat geen twijfel mogelijk. “We denken er dan reeds nu al aan om dit mooie en warme concept een vervolg te geven op Kerstdag van volgend jaar”, besluit een fiere Raf Van Goubergen. Tijdens de rest van de Kerstvakantie kan men nog iedere dag terecht voor een dagje spelplezier in de Kloek, zowel de binnenspeeltuin als de buitenspeeltuin zijn alle dagen geopend.