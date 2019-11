Marijke Goossens trapt zaterdag voorleesweek af met haar eigen kinderboek ‘Raaf’ in Grobbendonkse Bib Jurgen Geyselings

13 november 2019

19u04 1 Grobbendonk Marijke Goossens uit Grobbendonk, ‘De VertelSter’, stelt op zaterdag 16 november haar eerste kinderboek ‘Raaf’ voor met een unieke gratis vertelvoorstelling voor het hele gezin in de Bibliotheek van Grobbendonk. Marijke Goossens werkt reeds 15 jaar zelfstandig als professioneel verhalenverteller en vertelt overal verhalen, van kleuterscholen tot woonzorgcentra. Raaf is haar eerste boek.

Marijke Goossens uit Grobbendonk kent alle sprookjes uit alle windstreken. Haar eigen verhaal ‘Raaf’ werd gelanceerd als boek met CD. Als verteller kon zij het niet laten om bij het boek ook een prachtig hoorspel te maken voor kinderen die graag met de koptelefoon willen luisteren en wegdromen. In dit verhaal over vriendschap en samenwerken fantaseren Raaf en Wolk, de twee hoofdpersonages, over een nieuwe wereld want hun woonplek is er één zonder kleur. Voor de illustraties in het kinderboek zorgde Maartje Coolen.

Drie versies

Heel bewust koos Marijke voor het boek, het hoorspel en de vertelvoorstelling . Drie versies van eenzelfde verhaal. In haar beroep van verhalenverteller ervaart zij de voortdurende uitwisseling met het publiek. Als geen ander kent zij de kracht van een vertelling door het onmiddellijk contact met de luisteraar. Ook dit verhaal doet beroep op het publiek om te dromen en om na te denken over hoe we deze wereld kleurrijker en blijer kunnen maken. En ja hoor, kinderen en jongeren zijn bijzonder creatief. Het boek op zich is om te koesteren. Het hoorspel is een beetje een middenweg. Terwijl de luisteraar langsheen de illustraties bladert, weerklinkt die warme verstelstem.

Iedereen is welkom op zaterdag 16 november om 10.30 uur in de bibliotheek van Grobbendonk aan het Astridplein.