Marianne Verhaert vindt extra pakjesheffing bij bpost fout signaal:

“En dit net nu iedereen zijn steentje bijdraagt” Jurgen Geyselings

10 april 2020

10u39 0 Grobbendonk Marianne Verhaert, burgemeester van Grobbendonk en Kamerlid voor Open Vld vindt de extra pakjesheffing die bpost wil invoeren naar aanleiding van toename van postpakjes tijdens de corona-periode een fout signaal.

Vele lokale ondernemers zijn door de opgelegde coronamaatregelen overgegaan op het aanbieden van producten via pakketjes. De Grobbendonkse burgemeester roept bpost op om de lokale handelaars te steunen in plaats van te straffen met de extra pakjesheffing. “Bpost voert een corona-heffing in van 25 eurocent per pakket”, kregen vele handelaars verstuurd in een verontrustend mailtje via Myparcel.be, een verzendservice voor websites. De extra heffing gaat normaalgezien in vanaf 13 april en is vergelijkbaar met de toeslag die toegerekend wordt rond de kerstperiode.

Vele ondernemers zitten al met de handen in het haar en maken zich reeds financiële zorgen Marianne Verhaert (Open Vld)

“Net nu veel van onze lokale handelaren door de coronamaatregelen enkel maar via hun webshop aan klanten kunnen verkopen, moet bpost onze ondernemers net ondersteunen. De heffing is een fout signaal en maakt het de handelaars net moeilijker”, vindt Marianne Verhaert. “Vele ondernemers zitten nu al met de handen in het haar en maken zich zorgen hoe ze alles financieel haalbaar kunnen houden. Net nu iedereen een steentje bijdraagt door lokaal te shoppen, is het betreurenswaardig dat bpost net een extra heffing op die pakjes invoert.”

Ophalen versoepelen

Volgens de bonden en het management van post zou het pakjesvolume haalbaar blijven door interne verschuivingen. Zo zijn er een pak minder brieven die worden verstuurd en zijn er amper reclamefolders die worden verdeeld. Almaar meer personeel zou zich ook vrijwillig aanbieden om in de bres te springen waar nodig. “Ik begrijp niet wat er tijdens de afgelopen week gebeurd is waardoor een heffing nu noodzakelijk geworden is”, gaat Verhaert verder. “Dat de crisis en de toename van het aantal pakjes een uitdaging vormt, kan ik begrijpen. Maar er moeten toch alternatieven zijn die onze ondernemers sparen van deze heffing? Ik denk dat er mensen genoeg zijn die nu een job tijdelijk willen uitvoeren om de afwezigheden op te vullen en ook heel wat klanten zullen begrip hebben dat hun pakje een dagje langer onderweg is. We kunnen ook nadenken om het verbod wat betreft ophalen bij de winkels wat te versoepelen.”

Ik zie niet veel verschil tussen maaltijden afhalen bij de horeca of een bestelling in een winkel, zolang de social distance wordt nageleefd Marianne Verhaert (Open Vld)

Zo mogen klanten nu maaltijden bij de horeca afhalen maar mogen online bestellingen bij webshops niet afgehaald worden in de winkel zelf, waardoor de thuisbezorging van pakjes zo goed als verplicht is bij iedere bestelling. “Persoonlijk zie ik niet veel verschil tussen een pakje afhalen bij de horeca of de winkel zolang de social distance wordt nageleefd”, meent de Grobbendonkse burgemeester. “Dan vermijden we ook de onnodige en dure transportkosten voor zowel klanten als ondernemers en vergemakkelijken we het lokaal winkelen.”

Duwtje in de rug

Het kamerlid roept bpost op om onze lokale handelaars op dit moeilijke moment net extra te ondersteunen. Om hen een duwtje in de rug te geven in plaats van hen met extra kosten op te zadelen. Ze vraagt tevens aan de crisiscel om de afhaalmogelijkheden in de horeca uit te breiden naar de gewone winkels.