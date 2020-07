Marianne Verhaert (Open Vld) wil inzetten op groeiend aantal fietsers op de trein: “Deze combinatie is de toekomst, plaats de fiets centraal in het treinbeleid” Jurgen Geyselings

22 juli 2020

12u40 0 Grobbendonk De NMBS besliste onlangs beperkingen in te voeren om de fiets gratis op de trein te mogen meenemen. Zo zullen op de drukste treinen naar de kust en de Ardennen tijdens de zomervakantie geen fietsen meer toegelaten worden. “Een jammere zaak, want de recente cijfers van fietsen op de trein tonen aan dat de combinatie fiets en trein de toekomst is”, vindt Grobbendonks Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld).

Samen met partijgenoot Tim Vandenput legde Marianne Verhaert in januari, nog voor er sprake was van corona, een voorstel op tafel om de fiets makkelijker mee te nemen op de treinen en de prijs ervan mee in een abonnementsformule te integreren. Uit cijfers van de NMBS blijkt dat het aantal fietsen die meegenomen worden op de trein met tachtig procent is gestegen tegenover juli vorig jaar. “Na corona vinden nog meer mensen de weg naar de fiets en is het binnenlands fietstoerisme echt aan het boomen. Het is nu hét moment voor de NMBS om de ommezwaai te maken en een echt alternatief voor de auto te worden”, weet Verhaert. “We moeten de ambitie hebben om een ‘openbaar vervoersland’ te worden zoals Nederland en Scandinavië. In ons voorstel moeten de fiets en de trein op elkaar afgestemd worden. Perrons moeten aangepast worden, fietswagons moeten beter aangeduid worden en de capaciteit voor fietsplaatsen moet verhogen.”

Beveiligde fietsenstallingen

“De beslissing toont, al zal ze noodzakelijk zijn geweest voor de veiligheid en de toegankelijkheid van de treinen voor de andere passagiers, dat we nog ver af staan van een echt multimodaal openbaar vervoer. Dat hoeft ook niet te verbazen, het huidige beheerscontract is meer dan 10 jaar oud, toen reden er bijvoorbeeld amper elektrische fietsen rond.”, vervolg de Grobbendonkse. “Het is noodzakelijk om in een nieuw beheerscontract het belang van de toegankelijkheid voor de fiets te onderstrepen en daar ook middelen voor vrij te maken. Ook in stationsgebouwen en bij fietsenparkings moet er meer oog zijn voor de fiets. Want wie wilt nu een dure fiets een dag in een onbeveiligde stalling laten staan?”

Druktemelder

Open Vld plaatst de resolutie hoog op de agenda zodanig dat dit principe in een volgende beheersovereenkomst met de NMBS kan opgenomen worden en dat de fiets een centrale plaats krijgt op de trein. Op korte termijn hoopt de partij dat er een koppeling komt naar de druktemelder die de NMBS in september lanceert. Zo moet het mogelijk zijn om naast de reizigersdrukte ook de beschikbare plaatsen voor fietsen weer te geven in de app.